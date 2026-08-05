Два азербайджанских джиу-джитсера стали чемпионами мира в Абу-Даби

Азербайджанские джиу-джитсеры Джейхун Гулузаде и Эмиль Гурбанов завоевали золотые медали чемпионата мира в Абу-Даби.

Как сообщает İdman.Biz, оба спортсмена поднялись на высшую ступень пьедестала в категории мастеров. Таким образом, сборная Азербайджана завершила турнир с двумя золотыми наградами.

Гурбанов ранее становился чемпионом мира по джиу-джитсу в Абу-Даби в 2019 году. На том турнире азербайджанец Эльшан Ибишов также занял первое место, а Тегеран Сеидов завоевал серебряную медаль.

В 2022 году Гурбанов стал бронзовым призером чемпионата мира в Абу-Даби. По ходу соревнований он победил представителей Марокко, Ирана и Греции.

Гулузаде в 2018 году завоевал серебряную медаль чемпионата мира по грэпплингу в Астане. Азербайджанский спортсмен занял второе место в соревнованиях ветеранов в дисциплине ноу-ги.