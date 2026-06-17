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Шотландские болельщики вызвали дефицит пива на ЧМ-2026

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17 Июня 2026 18:12
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Шотландские болельщики вызвали дефицит пива на ЧМ-2026

Болельщики сборной Шотландии оказались в центре внимания во время чемпионата мира по футболу 2026 года в США.

Как сообщает İdman.Biz, массовый приезд поклонников национальной команды в Бостон привел к резкому росту спроса на пиво в местных барах и ресторанах.

По данным американских СМИ, в ресторане компании Sam Adams за период с четверга по воскресенье было продано в четыре раза больше пива, чем обычно в аналогичный праздничный четырехдневный период. Из-за ажиотажного спроса заведению пришлось срочно заказывать дополнительные поставки напитков.

Сообщается, что в некоторых барах города запасы пива были полностью исчерпаны. Более того, отдельные заведения заработали за эти дни в несколько раз больше, чем во время празднования Дня святого Патрика - одного из крупнейших праздников Бостона.

В связи с наплывом болельщиков городские власти приняли решение временно продлить часы работы баров и ресторанов. Заведения, имеющие соответствующую лицензию, смогут работать до 03:00 ночи до конца июля.

Кроме того, власти штата Массачусетс разрешили городам и муниципалитетам создавать специальные зоны, где будет разрешено употребление алкогольных напитков на открытом воздухе.

Напомним, что сборная Шотландии начала выступление на ЧМ-2026 с победы над Гаити со счетом 1:0. Этот успех стал для шотландцев первой победой на чемпионатах мира за последние 36 лет.

İdman.Biz
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