Азербайджанские спортсмены завоевали пять медалей на молодежном чемпионате Европы по савату - ФОТО

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на молодежном чемпионате Европы по савату (в дисциплине "ассо"), который прошел в словенском городе Подчетртек, завоевав пять наград.

Как сообщает İdman.Biz, обладателем серебряной медали в весовой категории до 48 кг стал Ягуб Ягублу.

Еще четыре отечественных спортсмена поднялись на третью ступень пьедестала почета. Бронзовые медали в копилку сборной принесли Умид Зейналов (56 кг), Нихат Мамедли (75 кг), Али Бейлярзаде (80 кг) и Мухаммед Сулейманов (85 кг).