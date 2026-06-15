15 Июня 2026
RU

Фарид Гаибов обсудил с министром спорта Венесуэлы перспективы сотрудничества - ФОТО

Другое
Новости
15 Июня 2026 20:44
25
Фарид Гаибов обсудил с министром спорта Венесуэлы перспективы сотрудничества - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел онлайн-встречу с министром народной власти по вопросам спорта Боливарианской Республики Венесуэла Франклином Кардильо.

Как сообщает İdman.biz, в ходе переговоров стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между двумя странами в спортивной сфере.

Особое внимание было уделено обмену опытом в спорте высших достижений, техническому взаимодействию в рамках подготовки к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, а также перспективам подписания меморандума о взаимопонимании в области спорта.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по вопросам реализации программ обмена спортсменами, сотрудничества в гимнастике, боксе, тхэквондо и борьбе, а также возможных совместных проектов в сфере спортивных технологий и прикладных наук.

Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Венесуэлы в Азербайджане Кристофер Мартинес Берротеран.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Баку продолжается реализация проекта "Утренний спорт" - ФОТО/ВИДЕО
16:56
Другое

В Баку продолжается реализация проекта "Утренний спорт" - ФОТО/ВИДЕО

Участники выполнили комплекс различных физических упражнений

Азербайджанский каноист завоевал второе "золото" в Португалии
13:22
Другое

Азербайджанский каноист завоевал второе "золото" в Португалии

Двумя днями ранее Богдан Курудз также стал чемпионом Европы на дистанции 500 метров
Азербайджанские спортсмены завоевали пять медалей на молодежном чемпионате Европы по савату - ФОТО
00:20
Другое

Азербайджанские спортсмены завоевали пять медалей на молодежном чемпионате Европы по савату - ФОТО

У команды четыре "бронзы" и одно "серебро"

Азербайджанский каноист Богдан Курудз стал чемпионом Европы
12 Июня 16:33
Другое

Азербайджанский каноист Богдан Курудз стал чемпионом Европы - ФОТО

13 июня Курудз также выступит на дистанции 200 метров

Азербайджан представлен на Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов
12 Июня 16:04
Другое

Азербайджан представлен на Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов - ФОТО

В первый день заседания будет обсуждена подготовка к Европейским играм-2027 в Стамбуле
В Азербайджане определились сильнейшие мастера капоэйры - ФОТО
11 Июня 22:18
Другое

В Азербайджане определились сильнейшие мастера капоэйры - ФОТО

Одним из самых запоминающихся и значимых моментов турнира стали инклюзивные групповые соревнования

Самое читаемое

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"
13 Июня 07:19
Мировой футбол

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"

Каталонцы нацелились на Брэдли Баркола

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО
14 Июня 01:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа"

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО
02:40
Мировой футбол

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО

Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн
Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи
14:20
ММА

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи

Глава UFC не исключил серьезную травму глаза у бывшего чемпиона