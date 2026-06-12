Азербайджан представлен на Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов - ФОТО

В Будапеште стартовала 55-я Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии участвуют вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, глава департамента международных связей Анар Багиров и руководитель управления международных программ Джейхун Рахманов. Об этом сообщили в НОК Азербайджана.

Отмечается, что двухдневное мероприятие собрало представителей Международного олимпийского комитета, включая президента МОК Кристи Ковентри, а также президента ЕОК Спироса Капралоса и руководителей национальных олимпийских комитетов разных стран. В рамках ассамблеи обсуждаются различные вопросы олимпийского движения.

В первый день заседания будет обсуждена подготовка к Европейским играм-2027 в Стамбуле, а также заслушаны отчеты по зимним Олимпийским играм-2026 и доклады Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Также в ходе ассамблеи состоятся церемонии награждения - вручение 14-й премии имени Петра Нуровского лучшему молодому европейскому атлету, а также награждение орденом Европейских олимпийских комитетов "За заслуги".

Во второй день участникам будет вручена премия ЕОК "Олимпийский венок". Кроме того, будут представлены отчеты по Европейскому юношескому зимнему олимпийскому фестивалю Брашов-2027 и летнему фестивалю Линьяно-Саббьядоро-2027, а также отчеты комиссий ЕОК и доклады Всемирного антидопингового агентства (WADA) по медицине и антидопингу. Обсуждаются также обновления по Играм малых европейских государств-2027 в Монако.

В завершение ассамблеи будет объявлено, что 56-я Генеральная ассамблея ЕОК пройдет в Стамбуле.