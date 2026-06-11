11 Июня 2026
RU

В Азербайджане определились сильнейшие мастера капоэйры - ФОТО

Другое
Новости
11 Июня 2026 22:18
11
В Азербайджане определились сильнейшие мастера капоэйры - ФОТО

При совместной организации Федерации капоэйры Азербайджана и Министерства молодежи и спорта прошел чемпионат страны по капоэйре.

Как сообщает İdman.Biz, в двухдневных соревнованиях около 200 спортсменов, представляющих как Баку, так и различные регионы республики, поборолись за первенство в индивидуальном зачете. На чемпионате определились сильнейшие мастера капоэйры страны среди детей, пре-юниоров, юниоров и взрослых.

Одним из самых запоминающихся и значимых моментов турнира стали инклюзивные групповые соревнования "Капоэйра для всех", организованные в рамках чемпионата. На этом специальном этапе лица, относящиеся к уязвимым группам и имеющие различные диагнозы, продемонстрировали огромное упорство и волю к победе.

По спортивным итогам чемпионата атлеты, занявшие первые места в группах А, станут главными кандидатами на включение в состав национальной сборной, которая представит нашу страну на международной арене в следующем году.

Победители чемпионата Азербайджана:

Дети (5–9 лет)

5–7 лет (девочки, B): Айнур Мамедова (Nirvana)

6 лет (мальчики, B): Юсиф Халыгов (Wolf)

6–7 лет (мальчики, A): Джавад Алиев (Pernada)

7–10 лет (девочки, A): Ясмина Салямова (Dragon)

8 лет (мальчики, B): Эртогрул Гусейнов (Wolf)

8–9 лет (мальчики, A): Мухаммед Джаббарлы (Nirvana)

8–9 лет (мальчики, B): Риад Чешмазар (Wolf)

8–9 лет (девочки, B): Евангелина Лисанова (Nirvana)

9 лет (мальчики, B): Низами Джавадлы (Wolf)

Пре-юниоры и юниоры (10–17 лет)

10–11 лет (мальчики, B): Джамал Мурадзаде (Wolf)

10–11 лет (девочки, B): Зейнаб Магеррамли (Nirvana)

10–12 лет (мальчики, A): Мухаммед Рустамли (Dragon)

11–13 лет (девочки, A): Амина Мирзалиева (Nirvana)

12–13 лет (мальчики, B): Эльмир Дадашзаде (Wolf)

13 лет (девочки, B): Медина Абдуллаева (Pernada)

13–14 лет (мальчики, A): Фикрет Дадашов (Wolf)

14–15 лет (мальчики, B): Омар Аббасли (Pernada)

15–17 лет (мальчики, A): Саид Шахяров (Dragon)

16–17 лет (девочки, A): Мехрибан Гаджибабаева (Wolf)

Взрослые

Мужчины (категория A): Фарид Салимов (Wolf)

Мужчины (категория B): Али Велизаде (Wolf)

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

НОК Азербайджана и компания Visa продлили соглашение о партнерстве на 2026 год - ФОТО
20:14
Другое

НОК Азербайджана и компания Visa продлили соглашение о партнерстве на 2026 год - ФОТО

Компания окажет поддержку нашей команде в преддверии и во время летних юношеских Олимпийских игр Дакар-2026
Фикрет Адыгезалли - о 47 годах на ТВ, встрече с Тофиком Бахрамовым и борьбе за чистоту языка - ВИДЕО
10 Июня 22:18
Другое

Фикрет Адыгезалли - о 47 годах на ТВ, встрече с Тофиком Бахрамовым и борьбе за чистоту языка - ВИДЕО

Мало кто знает, что Фикрет Адыгезалли пришел в спортивную журналистику из профессионального спорта
В Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта прошла встреча с делегацией посольства США - ФОТО
10 Июня 21:08
Другое

В Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта прошла встреча с делегацией посольства США - ФОТО

Были обсуждены возможности сотрудничества между Спортивной академией и авторитетными вузами США
В Хачмазском олимпийском спортивном комплексе наблюдается ряд проблем - ФОТО/ВИДЕО
10 Июня 20:04
Другое

В Хачмазском олимпийском спортивном комплексе наблюдается ряд проблем - ФОТО/ВИДЕО

Комплекс нуждается в срочном капитальном ремонте
Министр спорта Сербии: "Между нашими федерациями налажено тесное сотрудничество"
10 Июня 14:31
Другое

Министр спорта Сербии: "Между нашими федерациями налажено тесное сотрудничество"

Зоран Гаич рассказал о перспективах взаимодействия с Азербайджаном
Азербайджан и Узбекистан расширяют сотрудничество в антидопинговой сфере
9 Июня 16:56
Другое

Азербайджан и Узбекистан расширяют сотрудничество в антидопинговой сфере - ФОТО

Стороны подписали меморандум о взаимодействии между национальными агентствами

Самое читаемое

"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"
09:25
Мировой футбол

"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"

Мюнхенцы близки к подписанию Натаниэля Брауна

В Мехико проходит церемония открытия чемпионата мира по футболу - ВИДЕО - ОБНОВЛЯЕТСЯ
21:42
ЧМ-2026

В Мехико проходит церемония открытия чемпионата мира по футболу - ВИДЕО - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Первый матч турнира пройдет на стадионе "Ацтека"
Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино
9 Июня 23:55
Национальная сборная

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Для национальной команды эта победа стала первой под руководством Айхана Аббасова.

ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ
10:05
ЧМ-2026

ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий мундиаль станет самым масштабным и технологичным в истории футбола