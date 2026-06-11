В Азербайджане определились сильнейшие мастера капоэйры - ФОТО

При совместной организации Федерации капоэйры Азербайджана и Министерства молодежи и спорта прошел чемпионат страны по капоэйре.

Как сообщает İdman.Biz, в двухдневных соревнованиях около 200 спортсменов, представляющих как Баку, так и различные регионы республики, поборолись за первенство в индивидуальном зачете. На чемпионате определились сильнейшие мастера капоэйры страны среди детей, пре-юниоров, юниоров и взрослых.

Одним из самых запоминающихся и значимых моментов турнира стали инклюзивные групповые соревнования "Капоэйра для всех", организованные в рамках чемпионата. На этом специальном этапе лица, относящиеся к уязвимым группам и имеющие различные диагнозы, продемонстрировали огромное упорство и волю к победе.

По спортивным итогам чемпионата атлеты, занявшие первые места в группах А, станут главными кандидатами на включение в состав национальной сборной, которая представит нашу страну на международной арене в следующем году.

Победители чемпионата Азербайджана:

Дети (5–9 лет)

5–7 лет (девочки, B): Айнур Мамедова (Nirvana)

6 лет (мальчики, B): Юсиф Халыгов (Wolf)

6–7 лет (мальчики, A): Джавад Алиев (Pernada)

7–10 лет (девочки, A): Ясмина Салямова (Dragon)

8 лет (мальчики, B): Эртогрул Гусейнов (Wolf)

8–9 лет (мальчики, A): Мухаммед Джаббарлы (Nirvana)

8–9 лет (мальчики, B): Риад Чешмазар (Wolf)

8–9 лет (девочки, B): Евангелина Лисанова (Nirvana)

9 лет (мальчики, B): Низами Джавадлы (Wolf)

Пре-юниоры и юниоры (10–17 лет)

10–11 лет (мальчики, B): Джамал Мурадзаде (Wolf)

10–11 лет (девочки, B): Зейнаб Магеррамли (Nirvana)

10–12 лет (мальчики, A): Мухаммед Рустамли (Dragon)

11–13 лет (девочки, A): Амина Мирзалиева (Nirvana)

12–13 лет (мальчики, B): Эльмир Дадашзаде (Wolf)

13 лет (девочки, B): Медина Абдуллаева (Pernada)

13–14 лет (мальчики, A): Фикрет Дадашов (Wolf)

14–15 лет (мальчики, B): Омар Аббасли (Pernada)

15–17 лет (мальчики, A): Саид Шахяров (Dragon)

16–17 лет (девочки, A): Мехрибан Гаджибабаева (Wolf)

Взрослые

Мужчины (категория A): Фарид Салимов (Wolf)

Мужчины (категория B): Али Велизаде (Wolf)