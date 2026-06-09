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Азербайджан и Узбекистан расширяют сотрудничество в антидопинговой сфере - ФОТО

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9 Июня 2026 16:56
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Азербайджан и Узбекистан расширяют сотрудничество в антидопинговой сфере

Азербайджанское и узбекское антидопинговые агентства подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA), документ подписали исполнительный директор организации Тахмина Таги-заде и директор Национального антидопингового агентства Узбекистана (UzNADA) Абдушукур Садыков.

Меморандум предусматривает развитие сотрудничества в сферах антидопингового образования, допинг-контроля, терапевтических исключений (TUE), биологического паспорта спортсмена (ABP), системы ADAMS, управления результатами, а также расследований и проверок.

Кроме того, стороны договорились о проведении обмена опытом, организации совместных образовательных программ и расширении взаимодействия в рамках международных спортивных мероприятий.

Сотрудничество также предусматривает обмен информацией и методическими материалами между двумя организациями.

İdman.Biz
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