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НОК Азербайджана и компания Visa продлили соглашение о партнерстве на 2026 год - ФОТО

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11 Июня 2026 20:14
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НОК Азербайджана и компания Visa продлили соглашение о партнерстве на 2026 год - ФОТО

Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана и компания Visa обновили соглашение о партнерстве на 2026 год.

Как сообщает İdman.Biz, документ подписали вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде и генеральный директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев.

Согласно соглашению, подписанному в рамках "Международного финансово-банковского саммита 2026", компания Visa в течение 2026 года будет выступать официальным партнером Национального олимпийского комитета Азербайджана и Национальной олимпийской сборной Азербайджана.

В рамках партнерства компания окажет поддержку нашей команде в преддверии и во время летних юношеских Олимпийских игр Дакар-2026, празднования 30-летнего юбилея участия олимпийской сборной Азербайджана на Олимпийских играх в Атланте-1996, а также на других важных международных спортивных мероприятиях.

İdman.Biz
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