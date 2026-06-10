Фикрет Адыгезалли - о 47 годах на ТВ, встрече с Тофиком Бахрамовым и борьбе за чистоту языка - ВИДЕО

Известный спортивный комментатор и мэтр азербайджанской тележурналистики Фикрет Адыгезалли в специальном интервью для ASAN TV подвел итоги своей многолетней карьеры. 65-летний юбилей стал для него поводом не только вспомнить легендарные эфиры, но и поднять острые проблемы современных спортивных СМИ.

Фикрет Адыгезалли отдал Азербайджанскому телевидению (AzTV) 47 лет своей жизни. За это время он успел объездить около 50 стран мира, освещая Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Несмотря на то, что он уже около 20 лет не комментирует футбольные матчи в прямом эфире, болельщики до сих пор узнают его на улицах.

"Если бы мне дали вторую жизнь, я бы снова без колебаний выбрал AzTV и спортивную журналистику", — признается юбиляр.

"Язык коробится от заимствований": критика современных комментаторов

Значительную часть интервью мэтр посвятил проблеме, которая сегодня вышла на государственный уровень — сохранению чистоты азербайджанского языка в эфире. Ранее на засилье чужеродных слов в СМИ обращал внимание и Президент Ильхам Алиев.

Фикрет Адыгезалли выразил обеспокоенность тем, что молодые репортеры злоупотребляют иностранными терминами, считая, что это делает их речь более современной. На самом же деле, по мнению журналиста, это лишь портит родную речь.

Основные ошибки в эфире, на которые указал мэтр:

Слепое заимствование: использование слов "перформанс" (вместо родных çıxış, nəticə) или "мотивация" (вместо ruhlandırmaq, ürəkləndirmək).

Стилистические кальки: фраза "topu göndərdi" (отправил мяч) вместо грамотного "topu vurdu" (ударил по мячу). Почтовым отправлением может быть посылка, но не футбольный мяч.

Несуществующие обороты: выражение "meydandan qalib ayrıldı", которому нет места в правильном азербайджанском языке (вместо него следует говорить qələbə qazandı или qalib gəldi).

"Вы можете идеально вести репортаж все 90 минут матча, но стоит вам один-два раза использовать неуместное, чуждое слово — и это моментально засядет в голове у болельщика, полностью обесценив всю вашу работу", — отмечает Адыгезалли, призывая коллег беречь языковые тонкости и фольклорные традиции.

Исторические эфиры: три месяца лечения после матча со Швейцарией

Для Фикрета Адыгезалли на первом месте всегда стоял патриотизм. Даже комментируя матчи зарубежных первенств (будь то чемпионаты Испании или Англии), он считал своим долгом вплетать в трансляцию новости об успехах азербайджанских борцов, шахматистов или волейболистов.

В беседе журналист вспомнил два своих самых эмоциональных репортажа, фразы из которых стали крылатыми:

Легендарная победа над Швейцарией (1:0): Накал страстей и напряжение в той игре были настолько высоки, что после финального свистка комментатор восстанавливал здоровье почти три месяца. Именно тогда в порыве эмоций он выкрикнул в эфир: "Отныне в Европе будут лучше знать страну под названием Азербайджан!"

Матч против Сербии и Черногории (2:1): Эффектный победный гол Фарруха Исмайлова головой Адыгезалли встретил фразой "Alqış sədaları Asimana bülənd oldu" (Звуки аплодисментов вознеслись к небесам). Мэтр подчеркнул, что это не выдумка, а красивый оборот из нашего богатого фольклора и литературы, который нужно знать и использовать.

Секрет Тофика Бахрамова: "Был гол или нет — меня узнал весь мир"

Вспомнил телеведущий и личную встречу с самым знаменитым азербайджанским арбитром Тофиком Бахрамовым. Во время одного из матчей в дождливую погоду Бахрамов зашел в комментаторскую кабину, чтобы посмотреть игру.

После эфира молодой Фикрет набрался смелости и задал легендарному судье вопрос, который волновал всю планету: пересек ли все-таки мяч линию ворот сборной ФРГ после удара англичанина Джеффри Херста в финале ЧМ-1966?

"Сынок, был там гол или нет — благодаря этому эпизоду меня узнал весь мир", — с улыбкой ответил тогда Тофик Бахрамов.

Журналист добавил, что современные компьютерные технологии и детальные замеры спустя годы полностью доказали правоту Бахрамова: мяч действительно пересек линию, и решение засчитать гол было верным.

От вратарских перчаток до микрофона

Мало кто знает, что Фикрет Адыгезалли пришел в спортивную журналистику из профессионального спорта. В школьные годы он занимался вольной борьбой у известного тренера Манашира Мишиева. Однако наставник честно сказал юноше: "Для борьбы в твоем сердце слишком мало злости и агрессии. Иди лучше в футбол".

Фикрет прислушался, стал вратарем и даже пробился в юношескую сборную республики. Но когда пришло время выбирать между спортивной карьерой и поступлением на факультет журналистики, тяга к слову перевесила. Тем не менее, спортивное прошлое сильно помогло ему в будущем: он всегда тонко чувствовал, что именно происходит на поле и какие эмоции переживает атлет в данную секунду.

Резюмируя свой жизненный путь в день 65-летия, Фикрет Адигезалли процитировал знаменитого поэта Назыма Хикмета и поделился своей формулой счастья: "Счастье — это когда ты утром с улыбкой идешь на любимую работу, а вечером с такой же улыбкой возвращаешься домой к семье".