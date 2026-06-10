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В Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта прошла встреча с делегацией посольства США - ФОТО

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10 Июня 2026 21:08
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В Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта прошла встреча с делегацией посольства США - ФОТО

В Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта состоялась встреча с делегацией во главе с временным поверенным в делах посольства Соединенных Штатов Америки (США) в Азербайджане Эми Карлон, сообщает İdman.Biz.

Гости ознакомились с деятельностью MediaLab и Лаборатории спортивно-медицинских исследований. Делегации была предоставлена подробная информация о созданной в академии современной учебной и научно-исследовательской инфраструктуре.

Выступивший на встрече ректор Фуад Гаджиев рассказал об истории Академии, научно-образовательной среде и направлениях международного сотрудничества, отметив, что учреждение заинтересовано в расширении академических связей и установлении долгосрочного партнерства с ведущими высшими учебными заведениями США.

Временный поверенный в делах посольства США в нашей стране Эми Карлон подчеркнула, что сотрудничество в сфере науки и образования играет важную роль в укреплении взаимопонимания и тесных отношений между народами.

На встрече были обсуждены возможности сотрудничества между Спортивной академией и авторитетными вузами США, а также вопросы реализации совместных проектов и мероприятий. Стороны обменялись мнениями по организации обмена студентами и преподавателями, а также по совместному осуществлению международных проектов.

İdman.Biz
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