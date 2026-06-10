В Хачмазском олимпийском спортивном комплексе наблюдается ряд проблем - ФОТО

В Хачмазском олимпийском спортивном комплексе зафиксирован ряд серьезных проблем. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Shimal.News, местные жители бьют тревогу: плачевное состояние объекта негативно сказывается на развитии спорта во всем районе.

Главное футбольное поле комплекса фактически осталось без присмотра. Его травяное покрытие сильно поредело, а на некоторых участках полностью пришло в негодность. Из-за образовавшихся впадин и общего износа проведение тренировок стало не только неэффективным, но и опасными для здоровья спортсменов. Заметно устарело и техническое оборудование, расположенное вокруг арены.

Не в лучшем состоянии находится и площадка для мини-футбола. Этот объект практически непригоден для использования, так как большая часть покрытия и защитных конструкций уже отсутствует.

Ситуацию усугубляет полностью вышедшая из строя система освещения. Многие прожекторы исчезли, а оставшиеся не работают, из-за чего проводить тренировки в вечернее время стало невозможно.

Местные жители и спортсмены-любители сходятся во мнении, что комплекс нуждается в срочном капитальном ремонте. Они призывают профильные структуры обратить внимание на объект и как можно скорее устранить накопившиеся проблемы.