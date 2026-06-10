Министр спорта Сербии: "Между нашими федерациями налажено тесное сотрудничество"

Министр спорта Сербии Зоран Гаич высоко оценил уровень сотрудничества между спортивными структурами Азербайджана и Сербии.

"Между нашими федерациями по борьбе, боксу и многим другим видам спорта налажено сотрудничество. Подписан меморандум, который создал условия для этой работы. Сейчас реализуется большое количество совместных проектов", - цитирует Гаича АЗЕРТАДЖ.

По словам министра, важную роль в развитии отношений играет спортивная дипломатия и взаимодействие на международном уровне.

Он также подчеркнул высокий уровень сотрудничества с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым.

Гаич считает, что одним из наиболее перспективных направлений является развитие детского и школьного спорта.

"Наша цель заключается в том, чтобы новое поколение спортсменов дружило друг с другом, проводило совместные учебно-тренировочные сборы, участвовало в товарищеских матчах и различных визитах. Мы считаем это одним из самых важных направлений", - отметил министр.

Сербский чиновник также выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в волейболе. По его словам, через несколько месяцев в стране начнет работу Национальный волейбольный центр, который сможет принимать азербайджанских спортсменов для подготовки и обмена опытом.

Гаич отдельно отметил успехи Азербайджана в борьбе, боксе и дзюдо, подчеркнув важность обмена опытом между тренерами, спортсменами и профильными специалистами двух стран.