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Азербайджанский каноист завоевал второе "золото" в Португалии

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15 Июня 2026 13:22
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Азербайджанский каноист завоевал второе "золото" в Португалии

В португальском городе Монтемор-у-Велью продолжается чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ, где представитель Азербайджана Богдан Курудз вновь поднялся на высшую ступень пьедестала.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, спортсмен, выступающий в возрастной категории 35-39 лет, одержал победу в заезде на 200 метров в одиночном каноэ.

Отметим, что это уже вторая золотая медаль Курудза на данном чемпионате. Двумя днями ранее он также стал чемпионом Европы на дистанции 500 метров в одиночном каноэ.

İdman.Biz
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