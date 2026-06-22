Убийцу тренера по ММА Орхана Гаджиева приговорили к 14 годам лишения свободы

В Шамахы вынесен приговор по делу об убийстве тренера по ММА Орхана Гаджиева. Обвиняемый Амиль Сурхаев приговорен к 14 годам лишения свободы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Xitab24.az, Сурхаев застрелил Гаджиева из мести за своего брата Руслана Сурхаева, убитого в 2020 году.

По материалам дела, в 2020-м Орхан Гаджиев убил Руслана Сурхаева на территории кладбища "Йедди Гюмбез" в Шамахы, нанеся ему удар кухонным ножом. Изначально Гаджиева судили по статье об умышленном убийстве, однако затем его действия были переквалифицированы на убийство при превышении пределов необходимой обороны. В итоге срок наказания составил 1 год и 6 месяцев, и после его отбытия Гаджиев вышел на свободу.

Амиль Сурхаев на суде заявил, что не смог смириться с этим решением и решил отомстить за брата. По его словам, после освобождения Гаджиева он начал следить за ним, установил его местонахождение в Шамахы и подготовился к нападению.

Как следует из показаний обвиняемого, он взял оружие, принадлежавшее покойному брату, приехал к дому Гаджиева и стал ждать, когда тот останется один. При первой возможности Сурхаев выстрелил ему в живот. Орхана Гаджиева доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

После убийства Сурхаев сдался полиции. В суде он заявил, что не раскаивается в содеянном. По его словам, дополнительное раздражение у него вызывало и поведение Гаджиева после освобождения. Обвиняемый утверждал, что тот никак не отреагировал на гибель Руслана в соцсетях и продолжал работать тренером.

Отметим, что Амиль Сурхаев убил Орхана Гаджиева в марте 2025 года. Его брат Руслан Сурхаев в прошлом был известным вольником - чемпионом Европы среди молодежи, победителем первенства Европы среди юношей и серебряным призером первенства мира.