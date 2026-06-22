22 Июня 2026
RU

Убийцу тренера по ММА Орхана Гаджиева приговорили к 14 годам лишения свободы

Другое
Новости
22 Июня 2026 18:37
23
Убийцу тренера по ММА Орхана Гаджиева приговорили к 14 годам лишения свободы

В Шамахы вынесен приговор по делу об убийстве тренера по ММА Орхана Гаджиева. Обвиняемый Амиль Сурхаев приговорен к 14 годам лишения свободы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Xitab24.az, Сурхаев застрелил Гаджиева из мести за своего брата Руслана Сурхаева, убитого в 2020 году.

По материалам дела, в 2020-м Орхан Гаджиев убил Руслана Сурхаева на территории кладбища "Йедди Гюмбез" в Шамахы, нанеся ему удар кухонным ножом. Изначально Гаджиева судили по статье об умышленном убийстве, однако затем его действия были переквалифицированы на убийство при превышении пределов необходимой обороны. В итоге срок наказания составил 1 год и 6 месяцев, и после его отбытия Гаджиев вышел на свободу.

Амиль Сурхаев на суде заявил, что не смог смириться с этим решением и решил отомстить за брата. По его словам, после освобождения Гаджиева он начал следить за ним, установил его местонахождение в Шамахы и подготовился к нападению.

Как следует из показаний обвиняемого, он взял оружие, принадлежавшее покойному брату, приехал к дому Гаджиева и стал ждать, когда тот останется один. При первой возможности Сурхаев выстрелил ему в живот. Орхана Гаджиева доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

После убийства Сурхаев сдался полиции. В суде он заявил, что не раскаивается в содеянном. По его словам, дополнительное раздражение у него вызывало и поведение Гаджиева после освобождения. Обвиняемый утверждал, что тот никак не отреагировал на гибель Руслана в соцсетях и продолжал работать тренером.

Отметим, что Амиль Сурхаев убил Орхана Гаджиева в марте 2025 года. Его брат Руслан Сурхаев в прошлом был известным вольником - чемпионом Европы среди молодежи, победителем первенства Европы среди юношей и серебряным призером первенства мира.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджан и Туркменистан подписали меморандум о сотрудничестве в спорте
14:27
Другое

Азербайджан и Туркменистан подписали меморандум о сотрудничестве в спорте

Документ был обменян с участием президентов двух стран в рамках церемонии подписания межгосударственных соглашений
В Баку состоялась церемония открытия Республиканской спортивной олимпиады школьников
20 Июня 15:59
Другое

В Баку состоялась церемония открытия Республиканской спортивной олимпиады школьников - ФОТО/ВИДЕО

В соревнованиях по 12 видам спорта примут участие более 2000 школьников из 59 городов и районов страны

Расул Чунаев присоединился к проекту "Утренняя зарядка" - ФОТО
20 Июня 14:39
Другое

Расул Чунаев присоединился к проекту "Утренняя зарядка" - ФОТО

Олимпийский призер провел тренировку вместе с жителями Баку в парке Деде Горгуда
Представлен логотип Олимпиады-2030 - ФОТО
18 Июня 22:56
Другое

Представлен логотип Олимпиады-2030 - ФОТО

Олимпиада-2030 пройдет с 1 по 17 февраля в Ницце, Бриансоне и Савойе
Шотландские болельщики вызвали дефицит пива на ЧМ-2026
17 Июня 18:12
Другое

Шотландские болельщики вызвали дефицит пива на ЧМ-2026

После победы над Гаити фанаты "Тартановой армии" установили рекорды продаж в барах Бостона
Чемпион России по борьбе задержан после убийства из-за долга в 50 долларов
16 Июня 18:26
Другое

Чемпион России по борьбе задержан после убийства из-за долга в 50 долларов - ФОТО

В числе арестованных оказался призер юношеского чемпионата мира Исса Зангиев

Самое читаемое

"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора
19 Июня 23:36
Мировой футбол

"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора

Хосуэ Кайседо продолжит карьеру в системе каталонского клуба
"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии
20 Июня 00:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии

На Франсишку Тринкана также претендует "Милан"

Рафинья почти точно выбыл до конца ЧМ-2026
20 Июня 12:53
ЧМ-2026

Рафинья почти точно выбыл до конца ЧМ-2026

В сборной Бразилии подтвердили, что вингер получил повреждение в матче с Гаити

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026