Азербайджан и Туркменистан подписали меморандум о сотрудничестве в спорте

22 июня с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, "Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Государственным комитетом по физической культуре и спорту Туркменистана в сфере спорта" обменялись министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Туркменистана Аллаберди Сапаров.