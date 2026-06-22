Фарид Гаибов обсудил развитие спортивного сотрудничества с Туркменистаном - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел встречу с председателем Государственного комитета Туркменистана по физической культуре и спорту Аллаберди Сапаровым.

Как сообщает İdman.Biz, стороны обсудили перспективы взаимодействия в рамках Меморандума о взаимопонимании между Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Государственным комитетом Туркменистана по физической культуре и спорту.

В ходе встречи были рассмотрены возможности расширения сотрудничества в области спорта, вопросы обмена опытом, а также организация взаимных визитов специалистов и представителей спортивных структур двух стран.

Отмечалось, что для дальнейшего укрепления двусторонних связей планируется организовать визит рабочей группы в Баку.

После официальной встречи Аллаберди Сапаров посетил Бакинский центр легкой атлетики, где ознакомился со спортивной инфраструктурой объекта.