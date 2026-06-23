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В Бакинском молодежном центре прошло мероприятие, посвященное Олимпийскому дню - ФОТО

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23 Июня 2026 16:49
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В Бакинском молодежном центре прошло мероприятие, посвященное Олимпийскому дню - ФОТО

В Бакинском молодежном центре по случаю Международного олимпийского дня состоялось мероприятие под названием "Живущие в памяти".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта, рамках мероприятия был показан документальный фильм "Олимпийские хранители и наши ветераны". В картине отражена деятельность спортивных деятелей, внесших важный вклад в развитие олимпийского движения в Азербайджане, а также роль ветеранов в становлении и развитии отечественного спорта.

На мероприятии выступили вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, глава Исполнительной власти Сураханского района Адиль Алиев, вице-президент Национального олимпийского комитета, председатель Общественного объединения "Азербайджанские спортивные ветераны" Земфира Мефтахетдинова, а также профессор Дильгам Гулиев.

İdman.Biz
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