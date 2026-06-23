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Ильхам Алиев наградил сотрудников Министерства молодежи и спорта

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23 Июня 2026 18:58
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Ильхам Алиев наградил сотрудников Министерства молодежи и спорта

Согласно Распоряжению, подписанному Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 23 июня 2026 года, в числе лиц, награжденных за плодотворную деятельность на государственной службе, отмечены и сотрудники Министерства молодежи и спорта.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на информацию ведомства.

Высокой государственной награды удостоены:

Тагиев Шахмар Джамал оглы

Фараджов Агшин Рафиг оглы

Гаджиева Рифаат Фикри гызы

Гусейнов Туран Биляндар оглы

"Выражаем глубокую благодарность главе государства за столь высокую оценку труда наших коллег. Искренне поздравляем награжденных сотрудников и желаем им новых успехов в их ответственной деятельности!" - говорится в сообщении министерства.

İdman.Biz
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