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Более 100 бильярдистов выступят на чемпионате Европы в Баку

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23 Июня 2026 15:34
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Более 100 бильярдистов выступят на чемпионате Европы в Баку

В чемпионате Европы по бильярду в дисциплине "свободная пирамида", который пройдет в Баку, примут участие более 100 спортсменов из более чем 10 стран.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на report.az, об этом заявил директор по маркетингу Федерации бильярда Азербайджана Мир Азад Алиев.

По его словам, соревнования пройдут в Бакинском олимпийском спортивном комплексе.

"Интерес к чемпионату Европы по свободной пирамиде, который во второй раз пройдет в Азербайджане, очень большой. В турнире также попробуют свои силы более 50 азербайджанских спортсменов. Иностранные бильярдисты прибудут в столицу за два-три дня до старта соревнований", - отметил Алиев.

Отметим, что, согласно программе, с 5 по 8 июля пройдет Кубок Европы среди спортсменов старше 40 лет. С 8 по 12 июля состоится чемпионат Европы по свободной пирамиде. Турнир в этой дисциплине пройдет в Азербайджане во второй раз.

İdman.Biz
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