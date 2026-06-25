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В ФИА одобрили предложение об отмене ограничений по срокам полномочий президента - СМИ

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25 Июня 2026 18:54
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В ФИА одобрили предложение об отмене ограничений по срокам полномочий президента - СМИ

В Международной автомобильной федерации (ФИА) приняли предложение об отмене ограничений по срокам полномочий для президента организации, что было поддержано более 90% клубов-членов. Об этом сообщает BBC со ссылкой на свои источники в ФИА.

Таким образом, действующий президент ФИА Мохаммед бен Сулайем может остаться на своем посту по истечению 12-летнего срока. Отметим, что инициатором данного изменения стал именно Сулайем.

В данный момент существует возрастное ограничение, которое не позволяет баллотироваться на пост президента кандидатам, которым 70 и более лет. При этом по информации источников BBC данное ограничение в будущем Сулайем также планирует отменить, оставшись президентом ФИА пожизненно.

Также сообщается, что были приняты и другие изменения, а именно одобрено требование, согласно которому кандидаты должны «продемонстрировать достаточный опыт работы в организации — члене Международной автомобильной федерации или в одном из её подразделений». Кроме того, срок, в течение которого потенциальные кандидаты в президенты должны представить список вице-президентов, которые будут их поддерживать, увеличился более чем в два раза — с 49 до 100 дней до даты выборов.

İdman.Biz
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