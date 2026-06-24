Фарид Гаибов принял участие в открытии новых спортивных зон в Азербайджане - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов принял участие в открытии спортивных зон, созданных в рамках проекта "Здоровый двор".

Как сообщает İdman.Biz, новые спортивные пространства были введены в эксплуатацию 24 июня в Гаджигабуле, Ширване, Масаллы, Джалилабаде, Билясуваре и Сальяне.

В церемонии открытия наряду с министром приняли участие представители местных исполнительных властей, общественности, жители городов и юные спортсмены.

В каждой из новых зон оборудованы мини-футбольные и баскетбольные площадки, установлены столы для настольного тенниса, шахматные столики и тренажеры для занятий спортом на открытом воздухе.

В ходе посещения объектов Фарид Гаибов пообщался с детьми и подростками, которые уже начали пользоваться новой спортивной инфраструктурой.

Проект "Здоровый двор" реализуется в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана и направлен на развитие массового спорта и создание условий для активного образа жизни населения.

Отметим, что до настоящего времени в Баку и различных регионах страны уже реализовано 17 проектов "Здоровый двор".