От спортивных арен до поля боя: Азербайджан отмечает День Вооруженных сил

Сегодня исполняется 108 лет со дня создания Вооруженных сил Азербайджана.

İdman.Biz напоминает, что Национальная армия Азербайджана была создана 26 июня 1918 года в период Азербайджанской Демократической Республики и сегодня является одной из сильнейших армий региона.

После восстановления независимости наша армия прошла через тяжелые испытания в Первой Карабахской войне. В Отечественной войне 2020 года и в ходе антитеррористических мероприятий 2023 года она одержала историческую Победу и полностью обеспечила территориальную целостность страны.

В написании этой славной истории неоценима роль героев, которые прошли путь от спортивных площадок до поля боя и покорили вершины на обоих фронтах.

Среди них Национальные герои Азербайджана Аллахверди Багиров и Алияр Алиев.

Аллахверди Багиров, считающийся легендой футбольного клуба "Карабах", вписал свое имя в историю азербайджанского спорта как спортивный организатор, талантливый футболист и тренер. Он был капитаном "Карабаха" и одной из ведущих фигур в формировании агдамского клуба и его первых успехах.

После завершения футбольной карьеры Аллахверди Багиров работал тренером в Агдамской детско-юношеской спортивной школе, где обучал сотни молодых спортсменов секретам футбола. В 1976 году он был назначен главным тренером "Карабаха" и за короткое время превратил команду в один из претендующих на успех коллективов республиканского уровня.

Другой герой Азербайджана - Алияр Алиев, был профессиональным спортсменом, добившимся высоких результатов на республиканском и всесоюзном уровне. С юных лет он выделялся как пехлеван, неоднократно становился победителем и призером республиканских, всесоюзных и международных турниров по греко-римской борьбе.

После окончания Педагогического института Алияр Алиев работал учителем физической культуры в Губадлинском районе, а также руководителем районного отделения добровольного спортивного общества "Мехсул". Он проделал большую работу по привлечению молодежи к спорту.

Во время войны Алияр Алиев организовал в Губадлы добровольческий батальон и стал его командиром. Он лично участвовал в освобождении сел Лачына и Шуши, а также стратегических высот.

Оба героя перенесли воспитанные спортом дисциплину, физическую выносливость и патриотический дух на поле боя, отдали жизнь за Родину и стали вечным примером для азербайджанской молодежи.