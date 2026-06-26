Олимпийские ориентиры: главные соревнования второй половины сезона - ОБЗОР İDMAN.BİZ

После насыщенного первого полугодия азербайджанские спортсмены начинают новый этап олимпийского цикла. Первыми неделю назад открыли квалификацию дзюдоисты, которые выступили на Большом шлеме в Улан-Баторе, а теперь выступают на Гран-При в Циндао. В целом, до конца года в ряде дисциплин пройдут важныe старты, где можно будет оценить расстановку сил за два года до Лос-Анджелеса.

Как сообщает İdman.Biz, одним из главных событий середины лета станет чемпионат мира по фехтованию (23 июля – 2 августа) в Гонконге. В последние годы фехтование подтверждает статус одного из наиболее конкурентных видов спорта, где распределение медалей практически невозможно предсказать заранее. Определенные надежды на главный старт года связаны у женской сборной Азербайджана по сабле, учитывая возвращение и Анны Башты после травмы.

А вот август с полным правом можно назвать месяцем чемпионатов мира. Например, художественные гимнастки будут выступать во Франкфурте-на-Майне (12-16 сентября). Особенным его делает то, что на нем будут разыграны первые лицензии в Лос-Анджелес. Три лучшие грации в финале многоборья завоюют квоты для своих стран.

Также в зоне внимания будут водные дисциплины. Чемпионат мира по академической гребле примет Амстердам (23–30 августа), который можно назвать генеральной репетицией олимпийской программы. Параллельно будет проходить и другой ЧМ - сильнейшие экипажи определят победителей мирового первенства по гребле на байдарках и каноэ.

Не забываем и о чемпионате мира по бадминтону, который на сей раз пройдет 17-23 августа в Нью-Дели.

В начале осени состоится новый международный турнир по легкой атлетике — World Athletics Ultimate Championship (11–13 сентября) в Будапеште. Формат соревнований предполагает участие исключительно сильнейших спортсменов мира, что делает турнир своеобразным соревнованием чемпионов.

А в октябре все внимание сосредоточится на дзюдо и борьбе. Баку 4-10 октября примет чемпионат мира по дзюдо, где участники будут бороться не только за медали, но и возможность набрать очки в зачет олимпийской квалификации. Уровень конкуренции обещает быть запредельным, а у хозяев татами будет особая миссия относительно медального плана на домашнем ЧМ.

Что касается борцов, то первоначально они должны были лететь на ЧМ в Манаму. Однако впоследствии его перенесли в Астану из-за организационных и логистических причин.

Главный старт года пройдет с 24 октября по 1 ноября. Для сборной Азербайджана мундиаль станет важнейшей проверкой готовности к лицензионному марафону следующего года.

Октябрь станет и горячей порой для спортивных гимнастов, собирающихся на чемпионат мира в Роттердам (17-25 октября). Именно в показанных там программах появлятся новые элементы, которые спустя два года станут частью олимпийской программы ведущих спортсменов.

В ноябре интересный старт ожидается у боксеров. Речь о финальном турнире Кубка мира в Ташкенте. Он пройдет с 25 ноября по 2 декабря и соберет мощный состав участников. Старт станет важной проверкой готовности мастеров кожанной перчатки к началу целой серии лицензионных стартов следующего года.

В целом, главная особенность второй половины сезона заключается в том, что федерации постепенно переходят от постолимпийского периода к активной подготовке к Играм-2028. Большинство главных стартов года станут не просто борьбой за титулы, а площадкой для проверки новых правил, молодежи и обновленных составов команд. Впереди непростой путь в Лос-Анджелес.