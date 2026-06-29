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НОК Азербайджана представлен на семинаре chef de mission в Стамбуле

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29 Июня 2026 14:32
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НОК Азербайджана представлен на семинаре chef de mission в Стамбуле

В Стамбуле стартовал семинар chef de mission Европейских игр-2027.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Азербайджана, мероприятие проводится Европейскими олимпийскими комитетами и Организационным комитетом Европейских игр "Стамбул-2027".

Азербайджан на семинаре представляет директор Департамента международных связей НОК Анар Багиров.

В рамках мероприятия для представителей стран-участниц будут проведены презентации, посвященные процессу подготовки к Играм, соревновательным и несоревновательным объектам, деревням спортсменов, аккредитации, логистике, транспорту, безопасности, медицинскому обслуживанию, антидопинговой программе, информационным технологиям и другим операционным направлениям.

Кроме того, участники ознакомятся с соревновательными объектами и деревнями спортсменов.

Напомним, что Первые Европейские игры в 2015 году прошли в Баку.

İdman.Biz
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