Жители Набрана поучаствовали в проекте "Здоровая жизнь" - ФОТО

Мобильный автомобиль проекта "Здоровая жизнь" Министерства молодежи и спорта Азербайджана побывал в поселке Набран Хачмазского района.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, жители приняли участие в активности в рамках проекта.
Они испытали силы на современных спортивных установках, размещенных в автомобиле, и выполнили различные физические задания.
Основная цель проекта "Здоровая жизнь" — повышение физической активности среди населения, пропаганда здорового образа жизни и усиление интереса к спорту.