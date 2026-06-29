Жители Набрана поучаствовали в проекте "Здоровая жизнь" - ФОТО

Мобильный автомобиль проекта "Здоровая жизнь" Министерства молодежи и спорта Азербайджана побывал в поселке Набран Хачмазского района.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, жители приняли участие в активности в рамках проекта.

Они испытали силы на современных спортивных установках, размещенных в автомобиле, и выполнили различные физические задания.

Основная цель проекта "Здоровая жизнь" — повышение физической активности среди населения, пропаганда здорового образа жизни и усиление интереса к спорту.