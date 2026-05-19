На Мальдивах во время погружения в подводную пещеру погибли шесть человек - ФОТО

Трагедия произошла на Мальдивах во время исследования подводной пещеры в районе атолла Вааву.

Как сообщает İdman.Biz, в результате инцидента погибли пять итальянских дайверов, а также военный водолаз, участвовавший в спасательной операции.

По предварительным данным, группа опытных дайверов с необходимыми сертификатами исследовала систему подводных пещер и залов, соединенных узкими проходами. Глубина погружения составляла около 50-60 метров.

Точная причина трагедии пока не установлена. Власти Мальдив проверяют, не превысили ли участники допустимую глубину погружения.

Во время поисково-спасательной операции погиб военный водолаз армии Мальдив Мохамед Махудхи. Сообщается, что причиной смерти стала декомпрессионная болезнь, возникшая в ходе операции по извлечению тел.

После трагедии была сформирована международная группа специалистов, в которую вошли технические дайверы из Финляндии, эксперты Divers Alert Network Europe, представители береговой охраны и полиции Мальдив.

По последним данным, из пещеры уже удалось поднять два тела. Ранее еще одного погибшего обнаружили за пределами пещерной системы. Операция по извлечению остальных тел продолжается поэтапно.