Эмин Агаларов построит стадион в Sea Breeze?

В Азербайджане планируется строительство нового футбольного стадиона. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на портал Sportinfo.az, современная арена будет возведена на территории известного курортного комплекса Sea Breeze, расположенного на бакинском побережье.

Официальная церемония закладки фундамента нового спортивного объекта состоится уже 20 мая. Будущий стадион получит название Sea Breeze Arena. Основателем и владельцем самого курортного комплекса является известный бизнесмен Эмин Агаларов.

Sea Breeze представляет собой масштабный курортный город, охватывающий территорию в 500 гектаров. На сегодняшний день комплекс объединяет более 25 различных строительных проектов, свыше 50 ресторанов, кафе и баров, 60 бассейнов, развитую социальную инфраструктуру, 150 гектаров зеленых насаждений и благоустроенную пляжную зону протяженностью 6,5 километра. Население комплекса уже достигает 20 тысяч человек, а общий объем инвестиций в проект составляет 3 миллиарда долларов США.