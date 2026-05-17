Жуткая авария остановила гонку MotoGP в Барселоне - ФОТО

Жуткая авария остановила гонку MotoGP в Барселоне

Во время основной гонки этапа MotoGP в Барселоне произошла страшная авария с участием испанского мотогонщика Алекса Маркеса.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент случился на 12-м круге Гран-при Каталонии в момент борьбы за лидерство.

У испанца Педро Акосты, выступающего за KTM, при разгоне неожиданно выключился двигатель на третьей передаче. Алекс Маркес, пытаясь избежать столкновения на высокой скорости, задел заднее колесо соперника и вылетел за пределы трассы.

После контакта мотоцикл пилота "Дукати" сделал несколько оборотов на 360 градусов и полностью разбился. Обломки также сбили итальянского гонщика "Дукати" Фабио Ди Джаннантонио.

Позже стало известно, что младший брат Марка Маркеса находится в сознании. С трассы его увезли на машине скорой помощи.

После аварии гонка была остановлена красными флагами.

Тем временем Педро Акосту окружили пилоты "Априльи" Хорхе Мартин и Марко Бедзекки. Они помогли испанцу добраться на мотоцикле до пит-лейна, чтобы после рестарта гонки он смог продолжить выступление.

