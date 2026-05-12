Сборная Азербайджана вернулась с чемпионата Европы по ушу с 15 медалями - ФОТО

Сборная Азербайджана успешно выступила на 20-м чемпионате Европы по ушу во французском Лионе и вернулась на родину с 15 медалями.

Как сообщает İdman.Biz, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встретили президент Федерации ушу Азербайджана Азер Гасанcой, тренеры, родители и представители СМИ.

Под руководством главного тренера Эльчина Эминова национальная команда завоевала семь золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.

Чемпионами Европы стали Тунар Рустамзаде (48 кг, юниоры, санда), Хаял Ибрагимов (52 кг, молодежь, санда), Саид Сулейманов (56 кг, молодежь, санда), Заур Гулузаде (70 кг, молодежь, санда), Али Джаббарлы (56 кг, молодежь, лайт санда), Нихат Аскеров (60 кг, молодежь, лайт санда) и Эльчин Эминов (70 кг, взрослые, лайт санда).

Серебряные медали выиграли Омар Гусейн (56 кг, юниоры, санда), Мухаммед Мамедли (48 кг, молодежь, санда), Эльчин Мурадов (56 кг, молодежь, лайт санда), Харун Самсур (75 кг, молодежь, санда) и Бабек Гусейнов (100+ кг, взрослые, туйшоу).

Бронзовыми призерами чемпионата Европы стали Надир Микаилов (65 кг, молодежь, санда), Бейляр Гезялов (75 кг, лайт санда) и Хадиджа Солтанлы (48 кг, женщины).

Отметим, что азербайджанская команда завершила турнир на одном из лучших результатов в Европе и вновь подтвердила высокий уровень национальной школы ушу.