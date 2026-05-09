Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Испании по футболу в эти дни проходят матчи 35-го тура.

Как передает İdman.Biz, за четыре тура до финиша "Барселона" находится в максимально комфортном положении. Команда Ханси Флика лидирует с 88 очками после 34 матчей и опережает "Реал Мадрид" на 11 баллов.

При этом каталонцы пока еще не оформили чемпионство математически, но в домашнем Эль-Класико им достаточно не проиграть, чтобы досрочно стать победителем Ла Лиги.

Вместе с тем, борьба за путевки в Лигу чемпионов все еще сохраняет интригу. Испания получила дополнительное место в основной стадии Лиги чемпионов сезона-2026/27, поэтому в турнир смогут попасть пять лучших команд Ла Лиги. "Барселона", "Реал", "Вильярреал" и "Атлетико" уже имеют серьезный отрыв, а главная борьба идет за пятую позицию, где "Бетис" с 53 очками опережает "Сельту" на шесть баллов.

"Барселона" - "Реал Мадрид"

Главным матчем тура станет последнее Эль-Класико текущего сезона. Встреча пройдет 10 мая на Spotify Camp Nou и станет 264-м официальным матчем между "Барселоной" и "Реалом". До этой игры команды провели 263 очные встречи: у мадридцев 106 побед, у каталонцев 105, еще 52 матча завершились вничью.

В текущем сезоне соперники уже встречались дважды. В первом круге Ла Лиги "Реал" 26 октября 2025 года победил дома со счетом 2:1. В январе "Барселона" взяла реванш в финале Суперкубка Испании, выиграв 3:2. Теперь команды сыграют на поле "Барселоны", и этот матч может стать чемпионским для хозяев.

Если "Барселона" победит или сыграет вничью, она досрочно оформит титул. Если выиграет "Реал", отставание мадридцев сократится до восьми очков за три тура до финиша, и интрига формально сохранится, хотя положение каталонцев все равно останется очень сильным.

"Барселона" подходит к матчу не без кадровых проблем. Ламин Ямаль из-за травмы задней поверхности бедра уже выбыл до конца сезона, также не в оптимальном состоянии находятся Андреас Кристенсен, Марк Берналь и Рафинья. При этом сама возможность выиграть Ла Лигу дома, да еще в матче против "Реала", делает эту игру для каталонцев особенной.

У "Реала" ситуация намного тяжелее. Команда едет на Эль-Класико на фоне спортивного и внутреннего кризиса. За последние дни главное внимание было приковано к конфликту Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени. Инцидент произошел на базе клуба в Вальдебебасе и завершился тем, что Вальверде был доставлен в больницу с травмой головы. Позже "Реал" сообщил, что игроку потребуется 10-14 дней отдыха.

По итогам внутреннего разбирательства "Реал" оштрафовал Вальверде и Тчуамени на 500 тысяч евро каждого. Оба футболиста признали ответственность, выразили сожаление и принесли извинения друг другу, клубу, партнерам, тренерскому штабу и болельщикам. При этом Вальверде публично отрицал, что между ним и Тчуамени была драка в прямом смысле, заявив, что во время спора случайно ударился о стол.

Скандал усилил ощущение напряженности внутри мадридского клуба. После инцидента в Вальдебебасе прошло экстренное собрание, а игроки более часа не покидали тренировочную базу. Также сообщалось о еще одном эпизоде напряженности с участием Альваро Каррераса. На этом фоне матч с "Барселоной" для "Реала" превращается не только в попытку отложить чемпионство соперника, но и в проверку состояния раздевалки.

Расписание 35-го тура Ла Лиги (время по Баку)

8 мая

"Леванте" - "Осасуна" - 3:2

9 мая

"Эльче" - "Алавес" - 16:00

"Севилья" - "Эспаньол" - 18:15

"Атлетико" - "Сельта" - 20:30

"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 23:00

10 мая

"Мальорка" - "Вильярреал" - 16:00

"Атлетик" - "Валенсия" - 18:15

"Овьедо" - "Хетафе" - 20:30

"Барселона" - "Реал Мадрид" - 23:00

11 мая

"Райо Вальекано" - "Жирона" - 23:00

Турнирная таблица Ла Лиги перед основными матчами 35-го тура

1. "Барселона" - 88

2. "Реал Мадрид" - 77

3. "Вильярреал" - 68

4. "Атлетико" - 63

5. "Бетис" - 53

6. "Сельта" - 47

7. "Хетафе" - 44

8. "Атлетик" - 44

9. "Реал Сосьедад" - 43

10. "Осасуна" - 42

11. "Райо Вальекано" - 42

12. "Валенсия" - 39

13. "Эспаньол" - 39

14. "Эльче" - 38

15. "Мальорка" - 38

16. "Жирона" - 38

17. "Севилья" - 37

18. "Леванте" - 36

19. "Алавес" - 36

20. "Овьедо" - 28