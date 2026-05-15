В "Манчестер Сити" пытаются убедить Родри продлить контракт на фоне интереса из Испании

Спортивный директор "Манчестер Сити" Уго Виана активно пытается убедить полузащитника Родри связать свое долгосрочное будущее с "горожанами" на фоне интереса со стороны мадридского "Реала". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, в английском клубе хотят, чтобы 29-летний футболист остался, независимо от будущего главного тренера команды Хосепа Гвардиолы. Подчеркивается, что Родри рассматривается в качестве нового капитана после ухода Бернарду Силвы летом. Также Виана пытается убедить испанца, что он может стать одним из ключевых игроков "Манчестер Сити" в следующую эпоху.

В нынешнем сезоне Родри принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

