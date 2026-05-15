Дешам объяснил, почему предпочел Лакруа и Матета Эдуарду Камавинга

15 Мая 2026 03:10
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил, почему он вызвал на чемпионат мира 2026 года футболистов "Кристал Пэлас" Максанса Лакруа и Жан-Филиппа Матета, но не включил в заявку полузащитника мадридского "Реала" Эдуарду Камавинга.

"В марте он [Лакруа] показал себя очень хорошо. Он способен играть как на левом, так и на правом фланге обороны. Мне нужно было три варианта на каждую позицию [а не по три игрока на позицию]. В полузащите у нас пять футболистов, за исключением Камавинга. Все они могут выходить слева или справа. Все они они способны сыграть в стартовом составе.

В атаке Матета показал себя очень эффективно как в нашей команде, так и в своем клубе. У него другой стиль игры, который может нам понадобиться в какой-то момент", — приводит слова Дешама RMC Sport.

