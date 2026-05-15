15 Мая 2026
RU

Перес поругался с болельщиками "Реала" из-за баннеров против него на матче с "Овьедо"

Мировой футбол
Новости
15 Мая 2026 01:16
40
Перес поругался с болельщиками "Реала" из-за баннеров против него на матче с "Овьедо"

Болельщики "Реала" вывесили баннеры против президента клуба Флорентина Переса на матче 36-го тура Ла лиги против "Овьедо", сообщает İdman.Biz.

В начале матча на трибунах появилось послание: "Флорентино, немедленно уходи". Сотрудники службы безопасности быстро забрали баннер, также стюарды отобрали у одного из зрителей плакат с текстом "Флорентино — виновен". Отмечается, что самому Пересу это не понравилось и он поругался с фанатами, находясь в своей ложе.

Кроме того, болельщики освистали автобус с игроками мадридского клуба на подъезде к "Бернабеу" и освистали нападющего Килиана Мбаппе при объявлении состава команды на стадионе.

Ранее Перес объявил о проведении досрочных выборов нового президента клуба на фоне неоднозначных результатов команды в сезоне-2025/26, при этом он отказался уходить в отставку. В то же время 79-летний испанец тоже намерен участвовать в выборах. Срок его полномочий истекает в 2029 году.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Мадридский "Атлетико" оштрафовали на 15 тыс. евро за инцидент с туалетной бумагой
02:10
Мировой футбол

Мадридский "Атлетико" оштрафовали на 15 тыс. евро за инцидент с туалетной бумагой

УЕФА охарактеризовал этот эпизод как "приветствие" для гостей из Лондона
Иран может пропустить ЧМ-2026 из-за визовых проблем - СМИ
01:50
Мировой футбол

Иран может пропустить ЧМ-2026 из-за визовых проблем - СМИ

Ситуация усугубляется обострением геополитической напряженности на Ближнем Востоке
Ла Лига: "Реал" победил "Овьедо" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
01:29
Мировой футбол

Ла Лига: "Реал" победил "Овьедо" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Мбаппе вернулся в состав и сделал голевую передачу
Криштиану Роналду выкупил долю в LiveModeTV ради спортивных трансляций
00:00
Мировой футбол

Криштиану Роналду выкупил долю в LiveModeTV ради спортивных трансляций

Футболист не уточнил, сколько он инвестирует в канал
Флик попросил руководство "Барселоны" оставить Рашфорда - СМИ
14 Мая 23:22
Мировой футбол

Флик попросил руководство "Барселоны" оставить Рашфорда - СМИ

В арендном соглашении 28-летнего футболиста есть пункт о выкупе спортивных прав за 30 миллионов евро
"Барселона" связалась с представителями Жоао Педро
14 Мая 22:28
Мировой футбол

"Барселона" связалась с представителями Жоао Педро

Потенциальный трансфер может обойтись в € 70 млн

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"
12 Мая 18:42
Мировой футбол

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"

Сделка по покупке клуба оценивается в 450 млн евро

ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" сыграют за чемпионство
12 Мая 10:22
Мировой футбол

ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" сыграют за чемпионство

Роналду поборется за титул в Эр-Рияде