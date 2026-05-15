Перес поругался с болельщиками "Реала" из-за баннеров против него на матче с "Овьедо"

Болельщики "Реала" вывесили баннеры против президента клуба Флорентина Переса на матче 36-го тура Ла лиги против "Овьедо", сообщает İdman.Biz.

В начале матча на трибунах появилось послание: "Флорентино, немедленно уходи". Сотрудники службы безопасности быстро забрали баннер, также стюарды отобрали у одного из зрителей плакат с текстом "Флорентино — виновен". Отмечается, что самому Пересу это не понравилось и он поругался с фанатами, находясь в своей ложе.

Кроме того, болельщики освистали автобус с игроками мадридского клуба на подъезде к "Бернабеу" и освистали нападющего Килиана Мбаппе при объявлении состава команды на стадионе.

Ранее Перес объявил о проведении досрочных выборов нового президента клуба на фоне неоднозначных результатов команды в сезоне-2025/26, при этом он отказался уходить в отставку. В то же время 79-летний испанец тоже намерен участвовать в выборах. Срок его полномочий истекает в 2029 году.