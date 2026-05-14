Флик попросил руководство "Барселоны" оставить Рашфорда - СМИ

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик дал ясно понять, что хочет добиться подписания полноценного контракта с арендованным у "Манчестер Юнайтед" нападающим Маркусом Рашфордом, сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

По данным источника, в арендном соглашении 28-летнего футболиста есть пункт о выкупе спортивных прав за 30 миллионов евро, который необходимо активировать до 15 июня.

Однако пока неясно, будет ли вместо этого обсуждаться иная структура сделки. Тем не менее, Флик обратился к руководству с просьбой продлить пребывание нападающего в команде тем или иным способом.

Рашфорд играет за "Барселону" с июля 2025 года.