"Реал" заплатит "Бенфике" € 7 млн в качестве отступных за Моуринью

14 Мая 2026 21:00
24
Португалец Жозе Моуринью, который близок к назначению на пост главного тренера мадридского "Реала", может сменить команду в случае выплаты компенсации в размере € 7 млн. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Record, данная сумма была согласована между "Бенфикой" и тренером на случай, если какая-либо из сторон решит расторгнуть соглашение.

По данным источника, этот пункт выкупа действует только в течение 10 дней после заключительного матча текущего сезона. Сообщается, что президент "Бенфики" Руй Кошта уже представил Моуринью предложение о продлении контракта и ожидает ответ.

Последним матчем сезона для "Бенфики" станет игра 34-го тура чемпионата Португалии с клубом "Эшторил". Встреча состоится в субботу, 16 мая.

