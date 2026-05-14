В АПЛ объявили номинантов на награду лучшему тренеру

Английская Премьер-лига в социальной сети Х опубликовала список номинантов на награду лучшему тренеру по итогам сезона-2025/2026, сообщает İdman.Biz.

Номинанты на награду лучшему тренеру по итогам сезона-2025/2026 английской Премьер-лиги:

Кит Эндрюс ("Брентфорд");

Микель Артета ("Арсенал");

Майкл Кэррик ("Манчестер Юнайтед");

Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити");

Андони Ираола ("Борнмут");

Режис Ле Бри ("Сандерленд").

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет "Арсенал". Команда набрала 79 очков за 36 матчей. На втором месте находится "Манчестер Сити" (77), на третьем — "Манчестер Юнайтед" (65). До завершения сезона осталось два тура.