"Галатасарай" готовит мегашоу с Дуа Липой за 15 миллионов

Футбольный клуб "Галатасарай" планирует превратить чемпионское празднование в одно из самых громких событий года и хочет пригласить на церемонию британскую певицу Дуа Липу.

Как сообщает İdman.Biz, стамбульский клуб намерен устроить масштабное шоу мирового уровня в честь чемпионства.

По информации источника, "Галатасарай" предложил артистке около 15 миллионов евро (примерно 30 миллионов манатов) за выступление на чемпионской церемонии. Утверждается, что певица уже дала согласие на участие в мероприятии.

Ожидается, что возможное появление Дуа Липы вызовет огромный ажиотаж среди болельщиков и привлечет дополнительное внимание к празднованию чемпионства турецкого гранда.

Отметим, что в последние годы европейские клубы все чаще превращают чемпионские церемонии в полноценные музыкальные шоу.