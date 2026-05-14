Фанаты "Интера" сорвали матч теннисного "Мастерса" в Риме - ВИДЕО

Четвертьфинальный матч турнира серии Masters в Риме между Рафаэлем Ходаром и Лучано Дардери был временно остановлен из-за дыма от пиротехники болельщиков "Интера".

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел после финала Кубка Италии, который проходил на стадионе "Олимпико".

В решающем матче "Интер" обыграл "Лацио" со счетом 2:0 и завоевал трофей. После игры болельщики миланского клуба устроили масштабное пиротехническое шоу, из-за чего густой дым добрался до комплекса Foro Italico, расположенного примерно в 500 метрах от стадиона.

Матч был остановлен при счете 6:5 в пользу Ходара в первом сете. Из-за дыма временно перестала работать даже электронная система определения аута.

Судьям пришлось взять паузу и дождаться улучшения условий, после чего встреча была продолжена.

В итоге итальянский теннисист Лучано Дардери одержал победу со счетом 7:6, 5:7, 6:0 и вышел в полуфинал турнира, где сыграет против Каспера Рууда.