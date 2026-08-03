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Семикратная чемпионка турниров Большого шлема проиграла десятый матч подряд

Теннис
Новости
3 Августа 2026 11:44
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Семикратная чемпионка турниров Большого шлема проиграла десятый матч подряд

Американская теннисистка Винус Уильямс потерпела десятое подряд поражение в одиночном разряде в сезоне 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, в первом круге турнира WTA 1000 в Торонто 46-летняя спортсменка уступила представительнице Узбекистана Камилле Рахимовой со счетом 4:6, 1:6.

Рахимова занимает 82-е место в мировом рейтинге. Уильямс проиграла все десять одиночных матчей, проведенных в текущем сезоне.

Семикратная победительница турниров Большого шлема последний раз выигрывала 22 июля 2025 года. В первом круге соревнований WTA 500 в Вашингтоне она победила соотечественницу Пейтон Стернс — 6:3, 6:4.

Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующая чемпионка Виктория Мбоко из Канады не защитит титул из-за травмы колена.

İdman.Biz
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