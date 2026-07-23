427-я ракетка мира сенсационно вышел в четвертьфинал турнира ATP

Португальский теннисист Тьягу Торреш, занимающий 427-е место в мировом рейтинге, сенсационно вышел в четвертьфинал своего дебютного в карьере турнира уровня ATP.

Как сообщает İdman.Biz, во втором круге турнира категории ATP 250 в Эшториле португалец обыграл 30-ю ракетку мира, чилийца Алехандро Табило, в двух сетах - 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 31 минуту.

По ходу встречи Табило выполнил три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми. Торреш семь раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и использовал три из шести брейк-пойнтов.

В четвертьфинале турнира португальский теннисист встретится с французом Юго Гастоном.