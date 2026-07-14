14 Июля 2026
RU

Amazon Prime выпустит фильм о Новаке Джоковиче

Теннис
Новости
14 Июля 2026 19:40
14
Amazon Prime выпустит фильм о Новаке Джоковиче

Документальный фильм о 24-кратном победителе турниров "Большого шлема" сербском теннисисте Новаке Джоковиче выйдет 20 августа 2026 года на стриминговой платформе Amazon Prime. Фильм получил название: "Новак Джокович: волк среди зимы".

Как сообщает İdman.Biz, документальная лента расскажет о детстве Джоковича в охваченной войной Сербии, финансовые трудности, через которые прошла его семья ради развития его карьеры, а также то, как он ворвался в мировой теннис, оказавшись в тени противостояния Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

"Теннис дал мне очень многое, но самые важные битвы происходили не только на корте. Этот документальный фильм — о моментах, которых люди не видели: сомнениях, жертвах и постоянной работе над собой, чтобы стать человеком, которого многие до сих пор не знают. Мое путешествие было невероятным, но оно еще далеко не закончено", — приводит слова Джоковича пресс-служба Amazon Prime.

Также в фильме будут продемонстрированы эксклюзивные кадры из-за кулис крупнейших турниров, тренировочного процесса и семейной жизни серба. В фильме приняли участие Елена Джокович, Рафаэль Надаль, Андре Агасси, Пит Сампрас, Борис Беккер, Джим Курье и другие теннисисты.

Режиссером ленты стал Джейсон Хейр, который является автором нашумевшего сериала о баскетболисте Майкле Джордане и клубе "Чикаго Буллз" — "Последний танец".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Аргентинского теннисиста дисквалифицировали на год за допинг
01:59
Теннис

Аргентинского теннисиста дисквалифицировали на год за допинг

Факундо Багнис сможет вернуться к соревнованиям в октябре 2026 года

Янник Синнер выиграл Уимблдон
12 Июля 23:30
Теннис

Янник Синнер выиграл Уимблдон

Для Синнера это пятый титул на турнирах Большого шлема
Носкова победила Мухову и впервые в карьере выиграла Уимблдон
11 Июля 23:40
Теннис

Носкова победила Мухову и впервые в карьере выиграла Уимблдон

Впервые с 2009 года в финале Уимблдона встречались теннисистки из одной страны
Кейт Миддлтон вручит трофей победительнице женского Уимблдона-2026
11 Июля 18:43
Теннис

Кейт Миддлтон вручит трофей победительнице женского Уимблдона-2026

Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швентек
Чешка Носкова вышла в финал Уимблдона, где сыграет с соотечественницей Муховой
9 Июля 21:38
Теннис

Чешка Носкова вышла в финал Уимблдона, где сыграет с соотечественницей Муховой

Для 21‑летней Носковой это первый в карьере финал турниров Большого шлема
Джокович одержал рекордную победу на Уимблдоне
8 Июля 14:35
Теннис

Джокович одержал рекордную победу на Уимблдоне

Сербский теннисист вышел в полуфинал после самого длинного четвертьфинала в истории турнира

Самое читаемое

Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария
12 Июля 08:45
ЧМ-2026

Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария

Форвард забил победный мяч и помог действующим чемпионам мира выйти в полуфинал ЧМ-2026

Конор Макгрегор получил травму в начале боя и проиграл Холлоуэю на UFC 329
12 Июля 07:59
ММА

Конор Макгрегор получил травму в начале боя и проиграл Холлоуэю на UFC 329 - ВИДЕО

Ирландец не смог продолжить поединок после повреждения колена, полученного в первые секунды встречи
ЧМ-2026: матч между сборными Норвегии и Англии может быть перенесен
11 Июля 23:20
ЧМ-2026

ЧМ-2026: матч между сборными Норвегии и Англии может быть перенесен

Стартовый свисток для футболистов должен прозвучать в 01:00 по бакинскому времени
Плющенко - о переходе сына в Азербайджан: "В России он никому не нужен был"
12 Июля 12:47
Зимние виды спорта

Плющенко - о переходе сына в Азербайджан: "В России он никому не нужен был"

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что Александру необходимо выступать на международной арене