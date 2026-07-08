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Джокович одержал рекордную победу на Уимблдоне

Теннис
Новости
8 Июля 2026 14:35
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Джокович одержал рекордную победу на Уимблдоне

Сербский теннисист Новак Джокович одержал историческую победу в четвертьфинале Уимблдона.

Как сообщает İdman.Biz, 39-летний спортсмен обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах.

Встреча продолжалась 5 часов 15 минут и стала самым длинным четвертьфинальным матчем в истории Уимблдона. Джокович победил со счетом 7:6(10), 3:6, 6:3, 6:7(4), 7:6(10-4).

В матче были сыграны три тай-брейка. В решающем сете сербский теннисист оказался сильнее на супер тай-брейке, выиграв его со счетом 10:4.

По данным OptaAce, Джокович стал третьим теннисистом в Открытой эре, которому удалось 15 раз выйти в полуфинал одного и того же турнира Большого шлема. Ранее такого результата добивались Роджер Федерер на Australian Open и Рафаэль Надаль на "Ролан Гаррос".

В возрасте 39 лет и 38 дней Джокович также стал вторым самым возрастным полуфиналистом Уимблдона. Для серба это восьмой подряд выход в полуфинал лондонского турнира.

Кроме того, Джокович в 55-й раз в карьере пробился в полуфинал турнира Большого шлема. В следующем раунде он встретится с первой ракеткой мира и действующим чемпионом Уимблдона итальянцем Янником Синнером.

Отметим, что Джокович и Синнер в этом году уже играли друг с другом на Australian Open. Тогда матч продлился пять сетов, а победу одержал сербский теннисист.

İdman.Biz
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