Сестры Уильямс планируют сыграть в парном разряде Уимблдона, несмотря на травму Серены

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс намерены выступить вместе в парном разряде Уимблдона-2026, несмотря на травму у младшей сестры. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Tennis Letter, об этом Энди Роддик и Малика Эндрюс объявили в эфире ESPN.

В первом круге одиночного разряда Серена уступила австралийке Майе Джойнт (3:6, 7:6 (8:6), 3:6). По ходу встречи американка получила травму колена.

На старте парного турнира сестры должны сыграть против дуэта Солана Сьерра/Камила Осорио (Аргентина/Колумбия).

44-летняя Серена Уильямс является победительницей 23 турниров "Большого шлема" в одиночном разряде. Всего на ее счету 73 титула на уровне WTA. Американка возобновила карьеру спустя четыре года. 46-летняя Винус Уильямс выиграла 49 турниров в одиночном разряде, в их числе пять побед на Уимблдоне и две — на Открытом чемпионате США.