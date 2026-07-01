Серена Уильямс вылетела с Уимблдона, уступив 87-й ракетке мира

Обладательница 23 титулов турниров "Большого шлема" американка Серена Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2026, проиграв австралийке Майе Джойнт (87-я строчка рейтинга) со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6. Матч продлился 2 часа 21 минуту, сообщает İdman.Biz.

По ходу матча Серена Уильямс сделала семь эйсов, допустила семь двойных ошибок, реализовала 3 брейк-поинта из 11, попадание первой подачи составило 59%. Майя Джойнт девять раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок, реализовала 5 брейк-поинтов из 11, попадание первой подачи – 64%.

Соперницей Джойнт во втором круге Уимблдона будет представительница Филиппин Александра Эала (32-я строчка рейтинга).

Разница между Сереной Уильямс и Майей Джойнт составляет 24 года.