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Шелтон победил Фритца в финале турнира в Штутгарте

Теннис
Новости
14 Июня 2026 19:20
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Шелтон победил Фритца в финале турнира в Штутгарте

Пятая ракетка мира Бен Шелтон стал победителем травяного турнира в Штутгарте (Германия).

В финале американец в трех сетах обыграл соотечественника Тэйлора Фритца, занимающего девятое место в мировом рейтинге, — 6:4, 2:6, 6:4.

Встреча длилась 1 час 50 минут. Шелтон 9 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Фритца 14 эйсов, ни одной "двойной" и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Для 23-летнего Шелтона этот титул стал шестым в карьере в одиночном разряде и третьим в сезоне-2026. При этом в феврале в финале турнира в Далласе он также обыграл Фритца.

İdman.Biz
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