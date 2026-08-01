1 Августа 2026
RU

Себастьян Корда сообщил, что перенёс операцию на спине

Теннис
Новости
1 Августа 2026 22:24
20
Себастьян Корда сообщил, что перенёс операцию на спине

Бывшая 15-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда в социальных сетях сообщил, что перенес операцию на спине.

"Прошло четыре месяца вне корта — я боролся с болью в спине и сильным давлением на седалищный нерв.

После разных методов лечения мы решились на быструю операцию, которая наконец сняла боль. Какое облегчение! Огромное спасибо доктору Куреши и его команде.

Теперь пора восстанавливаться, набрать форму и возвращаться к работе. Спасибо всем за поддержку. Увидимся скоро!" — приводит İdman.Biz публикацию теннисиста.

Последний раз Себастьян Корда выступал на турнирах ATP на "Мастерсе" в Майами, где в четвертом круге уступил испанцу Мартину Ландалусу со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 4:6. В рейтинге ATP сейчас он занимает 59-ю строчку.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Азербайджане завершился первый модуль аккредитации теннисных тренеров
14:09
Теннис

В Азербайджане завершился первый модуль аккредитации теннисных тренеров

Тренерам по теннису вручили сертификаты об аккредитации
Эмин Агаларов: "В форме "Нефтчи" я всегда побеждаю" - ФОТО/ВИДЕО
30 Июля 17:04
Азербайджанский футбол

Эмин Агаларов: "В форме "Нефтчи" я всегда побеждаю" - ФОТО/ВИДЕО

Предприниматель поддержал бакинский клуб во время игры в падел

Синнер, Алькарас и Джокович сыграют на Six Kings Slam
29 Июля 12:56
Теннис

Синнер, Алькарас и Джокович сыграют на Six Kings Slam

В состав участников также вошли Зверев, де Минор и Фриц

427-я ракетка мира сенсационно вышел в четвертьфинал турнира ATP
23 Июля 04:30
Теннис

427-я ракетка мира сенсационно вышел в четвертьфинал турнира ATP

Португалец Тьягу Торреш продолжает успешное выступление на своем дебютном турнире уровня ATP
В Баку прошел турнир по настольному теннису среди представителей СМИ
22 Июля 22:18
Теннис

В Баку прошел турнир по настольному теннису среди представителей СМИ

Соревнования Baku Media Open объединили журналистов из Азербайджана, Турции, Казахстана и Грузии.
WTA обязала теннисисток проходить гендерное тестирование
20 Июля 20:54
Теннис

WTA обязала теннисисток проходить гендерное тестирование

С 1 июля 2026 года спортсменки должны проходить генетический тест для допуска к соревнованиям под эгидой организации

Самое читаемое

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти
01:34
Мировой футбол

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти

Основное время товарищеского матча завершилось со счетом 2:2
Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
30 Июля 13:12
Азербайджанский футбол

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Две победы в 30 матчах европейских отборов показывают системный разрыв в подготовке молодежи

Почему вылетели "Зиря" и "Нефтчи", а "Карабах" опустился в Лигу конференций? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
31 Июля 10:55
Азербайджанский футбол

Почему вылетели "Зиря" и "Нефтчи", а "Карабах" опустился в Лигу конференций? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Три разные еврокубковые дуэли выявили общие проблемы азербайджанских клубов
"Карабах" уступил ЦСКА в серии пенальти и продолжит борьбу в Лиге конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
31 Июля 00:52
Азербайджанский футбол

"Карабах" уступил ЦСКА в серии пенальти и продолжит борьбу в Лиге конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В основное время команды не смогли поразить ворота друг друга