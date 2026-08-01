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В Азербайджане завершился первый модуль аккредитации теннисных тренеров

Теннис
Новости
1 Августа 2026 14:09
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В Азербайджане завершился первый модуль аккредитации теннисных тренеров

Азербайджанским тренерам по теннису, успешно завершившим первый модуль программы аккредитации, вручили сертификаты.

Как сообщает İdman.Biz, участникам присвоили категории "Тренер с аккредитацией национального уровня", "Аккредитованный тренер" и "Условно аккредитованный тренер". Сертификаты вручил член Контрольно-ревизионной комиссии Федерации тенниса и падела Азербайджана Азер Исмайлов.

Программа аккредитации состоит из шести модулей. Первый этап уже завершен, остальные будут проведены последовательно. По окончании программы участники получат профессиональную подготовку, соответствующую международным стандартам.

Цель проекта — повысить качество тренерской работы в стране, сформировать единые профессиональные стандарты, внедрить современные методики и международный опыт, а также улучшить подготовку молодых спортсменов.

İdman.Biz
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