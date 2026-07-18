Джокович признался, что завершение карьеры стало ближе

24-кратный победитель турниров "Большого шлема" Новак Джокович заявил, что все чаще задумывается о завершении профессиональной карьеры.

Как сообщает İdman.Biz, об этом сербский теннисист рассказал во время мероприятия Fanatics Fest.

"Я по-прежнему чувствую, что могу конкурировать на самом высоком уровне. Однако момент, когда я завершу карьеру, определенно стал ближе, чем когда-либо. Андре Агасси однажды сказал, что не знает, когда наступит конец моей карьеры, но когда это случится, все произойдет очень быстро. Думаю, он прав", – заявил Джокович.

По словам серба, одни спортсмены уходят на пике, другие заканчивают карьеру из-за физических проблем или потери конкурентоспособности, а он пока старается получать удовольствие от возможности продолжать выступления.