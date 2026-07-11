Носкова победила Мухову и впервые в карьере выиграла Уимблдон

Чешская теннисистка Линда Носкова стала победительницей Уимблдонского турнира.

Как сообщает İdman.Biz, Носкова, получившая девятый номер посева, в финале обыграла соотечественницу Каролину Мухову (10) со счетом 6:2, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 28 минут.

Впервые с 2009 года в финале Уимблдона встречались теннисистки из одной страны.

Для 21‑летней Носковой это первый трофей на турнирах Большого шлема и третий в WTA‑туре. Мухова второй раз в карьере играла в финале турнира Большого шлема — в 2023 году она уступила польке Иге Швентек в решающем матче "Ролан Гаррос".