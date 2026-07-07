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Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона-2026

Теннис
Новости
7 Июля 2026 19:00
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Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона-2026

Четырехкратный чемпион турниров "Большого шлема" первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона-2026.

Как сообщает İdman.Biz, в 1/4 финала действующий чемпион турнира Синнер (1) со счетом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл 74-ю ракетку мира из Германии Ян-Леннарда Штруффа.

Встреча Синнера и Штруффа продлилась 2 часа и 37 минут. В ее рамках Янник 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету его соперника 12 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в финал Уимблдона Синнер сразится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Новак Джокович (Сербия, 7).

İdman.Biz
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